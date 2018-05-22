СМИ: Андре Гомеш забрал свои вещи с клубной базы "Барселоны" и намеревается покинуть клуб

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш забрал вещи из своего шкафчика на клубной базе, сообщает Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что 24-летний португалец покинет сине-гранатовых в летнее трансферное окно.

По данным издания, после того, как Гомеш забрал свои вещи, он ничего не объяснил своим партнерам. Отметим, что главным претендентом на полузащитника является "Ювентус", хотя сам игрок предпочел бы остаться в испанском чемпионате.

Гомеш перешел в "Барселону" в 2016 году, подписав пятилетний контракт. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 16 матчах чемпионата Испании.