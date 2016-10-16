Симау считает, что "Золотой мяч" должен получить Роналду

Бывший полузащитник сборной Португалии Симау считает, что его соотечественник Криштиану Роналду должен получить "Золотой мяч"-2016. С этого года награда будет вручаться по итогам голосования журналистов, как было с 1956 по 2009 год.

- Роналду уже выиграл много "Золотых мячей", - цитирует AS Симау. - Для него игра - всегда битва. Каждый год мы говорим о Месси и Роналду, и пока между ними такое соперничество, это идет на пользу футболу. Криштиану провел хороший сезон, забил много голов и заслужил награду за все, что он сделал.