19:45 | ФУТБОЛ — Испания

Симау считает, что "Золотой мяч" должен получить Роналду

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Бывший полузащитник сборной Португалии Симау считает, что его соотечественник Криштиану Роналду должен получить "Золотой мяч"-2016. С этого года награда будет вручаться по итогам голосования журналистов, как было с 1956 по 2009 год.

- Роналду уже выиграл много "Золотых мячей", - цитирует AS Симау. - Для него игра - всегда битва. Каждый год мы говорим о Месси и Роналду, и пока между ними такое соперничество, это идет на пользу футболу. Криштиану провел хороший сезон, забил много голов и заслужил награду за все, что он сделал.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Сима Убогий!! Без тебя разберутся..

20:18

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