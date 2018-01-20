"Севилья" разгромила "Эспаньол" и одержала вторую победу подряд

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" уступил "Севилье" – 0:3.

В составе красно-белых забитыми мячами отличились Франко Васкес, Пабло Сарабия и Луис Муриэль. Отметим, что данная победа стала для севильев второй подряд.

Чемпионат Испании

Лига 1

20-й тур

"Эспаньол" – "Севилья" – 0:3 (0:2)

Голы: Васкес, 15 (0:1). Сарабия, 34 (0:2). Муриэль, 90 (0:3).

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес (Наварро, 63), Давид Лопес, Дуарте, Эрмосо, Фуэго (Виктор Санчес, 46), Дардер, Мелендо (Серхио Гарсия, 46), Леу Баптистан, Морено.

"Севилья": Рико, Меркадо, Коршья, Эскудеро, Лангле, Банега (Нолито, 86), Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Хесус Навас, 66), Корреа (Гайс, 79), Муриэль.

Предупреждения: Фуэго, 32. Леу Баптистан, 41. Хави Лопес, 54. Меркадо, 71. Эскудеро, 83. Виктор Санчес, 85.

Судья: Ундиано Мальенко.

20 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium(Power8 Stadium)".

Турнирная таблица – здесь