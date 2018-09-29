"Севилья" победила "Эйбар". Промес вышел на замену на 83-й минуте

"Севилья" победила "Эйбар" в матче 7-го тура чемпионата Испании (3:1). Дублем отметился полузащитник Эвер Банега.

Экс-спартаковец Квинси Промес появился на поле на 83-й минуте, заменив нападающего Виссама Бен Йеддера. Он не отметился результативными действиями.

Чемпионат Испании

Лига 1

7-й тур

"Эйбар" - "Севилья" - 1:3 (0:0)

Голы: Андре Силва, 47 (0:1). Банега, 59 - с пенальти (0:2). Банега, 90+4 (0:3). Хоан Хордан, 90+9 (1:3).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис (Арбилья, 83), Хосе Анхель, Бигас, Пенья, Диоп, Альварес (Хоан Хордан, 69), Орельяна, Кике (Шарлес, 69), Серхио Энрич, Эрвиас.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Арана, Банега, Васкес, Хесус Навас, Бен Йеддер (Промес, 83), Сарабия (Меса, 73), Андре Силва (Муриэль, 90+2).

Предупреждения: Рамис, 17. Орельяна, 56. Банега, 80. Васкес, 89. Арана, 90+7.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

29 сентября. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".

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