"Севилья" обыграла "Сельту" и догнала "Атлетико"

"Севилья" в матче 34-го тура чемпионата Испании обыграла "Сельту" со счетом 2:1. Победный гол забил Виссам Бен Йеддер. Отметим, что гости играли в меньшинстве – на 56-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Педро Эрнандес.

Благодаря этой победе "Севилья" догнала по количеству очков идущий на третьем месте "Атлетико". "Сельта" занимает 11-е место.

Чемпионат Испании

Ла лига

34-й тур

"Севилья" – "Сельта" – 2:1 (0:0)

Голы: Корреа, 49 (1:0). Аспас, 53 – с пенальти (1:1). Бен Йеддер, 79 (2:1).

"Севилья": Рико, Пареха, Эскудеро, Мариану, Лангле, Иборра, Н`Зонзи, Гансу (Краневиттер, 87), Сарабия (Насри, 64), Корреа, Йоветич (Бен Йеддер, 76).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Бонгонда, 81), Эрнандес, Радойя, Систо (Бовю, 85), Аспас, Гвидетти (Ронкалья, 65).

Предупреждения: Эрнандес, 16. Сарабия, 27. Мальо, 38. Кабраль, 61.

Удаление: Эрнандес (Сельта), 56.

Судья: Хиль Мансано.

27 апреля. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.