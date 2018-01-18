05:14 | Футбол — Испания

Серхио Бускетс: "Знали, что "Барса" когда-нибудь проиграет"


Полузащитник "Барселоны"  Серхио Бускетс после поражения от "Эспаньола" (0:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании выразил надежду, что команде удастся выйти в четвертьфинал по сумме двух встреч. Ответный поединок состоится 25 января. У "Барсы" прервалась 29-матчевая беспроигрышная серия.

- Мы знали, что этот момент когда-нибудь наступит, - цитирует Marca Бускетса. - Мы старались отложить его, насколько это было возможно, но он все-таки наступил.

Но у нас есть ответный матч, чтобы исправить ситуацию. Мы должны побеждать в любом случае.

Эспаньол - Барселона

 

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