10:13 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Асенхо: "Соперникам "Реала" нельзя фолить возле своей штрафной из-за Рамоса"

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Вратарь "Вильярреала" Серхио Асенхо в преддверии игры 24-го тура чемпионата Испании против "Реала" отметил, что команда способна отнять очки у лидера ла лиги. Встреча состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Голы Рамоса на последних минутах? В таком случае важно не фолить в этот момнет возле своей штрафной и не допускать угловых ударов, – цитирует AS Асенхо. – В "Реале" собраны люди с впечатляющей физической силой, но Рамос – первый из них. Тем не менее если мы сыграем в свою силу, то мадридцы не смогут задействовать свои козыри.

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Материалы REN-TV

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