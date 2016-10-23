"Сельта" разгромила "Депортиво"

В игре 9-го тура чемпионата Испании "Сельта" в родных стенах с крупным счетом переиграла "Депортиво" 4:1. После этой игры хозяева поля расположились на 8-й строчке в турнирной таблице, а гости – на 17-й.

Чемпионат Испании

Примера

9-й тур

"Сельта" – "Депортиво" – 4:1 (1:1)

Голы: Мальо, 32 (1:0). Альбентоса, 37 (1:1). Аспас, 60 – с пенальти (2:1). Орельяна, 78 (3:1). Аспас, 83 (4:1).

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс, Эрнандес, Радоя, Орельяна (Систо, 90), Аспас (Росси, 88), Бонгонда (Диас, 74).

"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Москера, Бруну Гама (Морено, 65), Фажр, Гильерме (Борхес, 80), Бабел (Карлес Хиль, 73), Андоне.

Предупреждения: Альбентоса, 30. Мальо, 41. Гильерме, 56. Люкс, 59. Сидней, 59. Эрнандес, 68. Орельяна, 71. Москера, 75.

Судья: Альварес Искиэрдо.

23 октября. Виго. Стадион Balaidos.