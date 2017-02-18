06:47 | ФУТБОЛ — Испания

Сампаоли опроверг слухи о переходе в "Барселону"

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Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли подчеркнул, что ничего не знает о своем возможном переходе на работу в "Барселону". Такую информацию распространили испанские СМИ после разгромного поражения каталонцев от "ПСЖ" (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По сведениям прессы, многие игроки недовольны работой Луиса Энрике.

- Журналисты некомпетенты для того, чтобы оценивать работу Луиса Энрике, - приводит Marca слова Сампаоли. - Тренерская вакансия в "Барселоне" появится тогда, когда этого захочет он сам. Источником слухов являюсь не я, поэтому чувствую себя совершенно спокойно. К этой информации я не имею вообще никакого отношения.

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