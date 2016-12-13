Руслан Нигматуллин: "Один Роналду стоит всей атакующей троицы "Барселоны"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин – о "Золотом мяче" нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец получил эту награду в четвертый раз в карьере.

– В этом году "Реал" выиграл Лигу Чемпионов, а Роналду был ведущим игроком. На чемпионате Европы победила сборная Португалии, где Криштиану снова был главным действующим лицом, даже несмотря на то, что покинул поле в середине матча из-за травмы. Он по– прежнему продолжает показывать выдающиеся результаты.

Да, и Бэйл, и Гризманн провели неплохой сезон, но они были не настолько хороши, чтобы выиграть и Лигу Чемпионов, и чемпионат Европы в один год.

Один Криштиану Роналду стоит всей атакующей троицы "Барселоны" – Месси, Суареса, Неймара. (Любовь КОНЯЕВА)