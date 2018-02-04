Роналду – оператору: "Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру". Видео

На 82-й минуте матча "Леванте" – "Реал" (2:2) Зинедин Зидан снял с игры нападающего Криштиану Роналду, выпустив вместо него полузащитника Марко Асенсио. В этом сезоне форварда меняли лишь раз – во встрече против "Севильи" при счете 5:0 в пользу "Королевского клуба", чтобы португалец послушал овации стадиона.
На этот раз преимущество мадридцев было минимальным (2:1), а сама игра – напряженной. Но самое необычное случилось потом. Роналду заметил, что один из операторов снимает, как он садится на лавку, и футболиста это разозлило. Он отчитал его: "Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру. Фокусируй внимание на игре!"
Через несколько минут после этой замены "Реал" пропустил гол и в очередной раз в сезоне потерял очки. "Королевский клуб" одержал лишь две победы в шести последних матчах в чемпионате и идет на четвертом месте в таблице, уступая лидеру 18 очков. (Егор БЫЧКОВ)
"No hay razones. Mira el partido. Apunta la cámara para el partido". La reacción de Cristiano Ronaldo tras ser sustituido en el Ciutat de Valencia. pic.twitter.com/d0FFjo2LBx– Minuto#0 en Movistar+ (@MovistarMinuto0) 3 февраля 2018 г.