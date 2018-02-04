Роналду – оператору: "Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру". Видео

На 82-й минуте матча "Леванте" – "Реал" (2:2) Зинедин Зидан снял с игры нападающего Криштиану Роналду, выпустив вместо него полузащитника Марко Асенсио. В этом сезоне форварда меняли лишь раз – во встрече против "Севильи" при счете 5:0 в пользу "Королевского клуба", чтобы португалец послушал овации стадиона.

На этот раз преимущество мадридцев было минимальным (2:1), а сама игра – напряженной. Но самое необычное случилось потом. Роналду заметил, что один из операторов снимает, как он садится на лавку, и футболиста это разозлило. Он отчитал его: "Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру. Фокусируй внимание на игре!"

Через несколько минут после этой замены "Реал" пропустил гол и в очередной раз в сезоне потерял очки. "Королевский клуб" одержал лишь две победы в шести последних матчах в чемпионате и идет на четвертом месте в таблице, уступая лидеру 18 очков. (Егор БЫЧКОВ)