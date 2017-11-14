Роналдинью считает, что Коутинью – лучший выбор для "Барселоны"

Бывший нападающий "Барселоны" Роналдинью отметил, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью был бы идеальным вариантом для каталонского клуба. Ожидается, что "Барса" возобновит интерес к 25-летнему бразильцу в январе.

– Я был бы очень рад видеть, что такой талантливый игрок носит футболку, которую я носил столько лет, – цитирует Sky Sports Роналдинью. – Я считаю, что его стиль игры идеально подходит "Барселоне", и буду рад видеть, что игрок такого уровня носит форму "Барселоны". Мне нравится тот футбол, который демонстрирует Коутинью. Надеюсь, его талант поможет Бразилии выиграть предстоящий чемпионат мира.

В этом сезоне Коутинью провел за "Ливерпуль" девять матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.