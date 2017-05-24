Роналдинью посетил тренировку "Барселоны" перед финалом Кубка Испании

Бывший нападающий "Барселоны" Роналдинью посетил тренировку каталонского клуба в преддверии финала Кубка Испании с "Алавесом". Он выразил надежду, что удача во встрече будет на стороне сине-гранатовых. Бразилец также сделал фото с форвардами Лионелем Месси и Неймаром.

– Всегда приятно встретиться с большими друзьями, это огромное удовольствие, – приводит пресс-служба каталонцев слова Роналдинью. – Мне показалось, что футболисты хорошо выглядели, они очень мотивированы. Это будет отличная игра, я надеюсь, что удача будет на их стороне.

Финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом" пройдет 27 мая, начало – в 22.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.