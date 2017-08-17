Ролан Гусев: "Нынешний "Реал" просто съел "Барселону"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев, ныне живущий в Испании, в интервью "СЭ" после победы "Реала" над "Барселоной" (5:1) по итогам двух матчей Суперкубка Испании подчеркнул, что слабая физическая подготовка каталонцев бросалась в глаза. Экс-хавбек предположил, что сине-гранатовые пытаются привыкнуть к требованиям нового главного тренера Эрнесто Вальверде.

– Почему "Барселона" выглядела так слабо? – вопрос Гусеву.

– Во-первых, бросалась в глаза слабая физическая подготовка игроков "Барселоны", что удивительно. А вот "Реал" находится в превосходном состоянии. Во-вторых, каталонцы, видимо, продолжают приспосабливаться к требованиям и методикам нового тренера. Плюс ушел Неймар. Но я бы не стал связывать поражения в класико именно с отсутствием бразильца.

Просто каждый игрок "сливочных" сейчас на пике формы. Те же Асенсио и Лукас Васкес. А каков Бензема! Я его таким никогда не видел, потрясающе! "Барселона" не была столь слаба, как кажется. Но нынешний "Реал" ее просто съел.

Если говорить о Месси, то ему одному тяжеловато. Да, он делает свое дело, но ему нужен хороший партнер. "Барсе" срочно стоит купить Коутинью. И не помешает человек в оборону. С нынешним составом в чемпионате Испании еще можно побороться, но в Лиге чемпионов будет тяжеловато.

– Получается, без сильного партнера Месси теряется на поле?

– Подождите, я так не говорил. Вы поставьте Месси сейчас в обыкновенную среднюю команду, и что он сделает? Команда станет выигрывать Лигу чемпионов?

– Марадона приводил сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.

– Да, аргентинцы победили на чемпионате мира. Но Марадона не выиграл ничего на клубном уровне. Конечно, Месси тяжело без партнеров. Вспомните, когда были в порядке Иньеста, Хави… Да даже сейчас, трио Неймар – Суарес – Месси творило чудеса на поле. Уругваец пока не в форме. И что может один Лео сделать впереди? Особенно, когда против тебя играют такие монстры, как Варан и Серхио Рамос! (Павел ГУРЕВИЧ)

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