"Реал" сыграл вничью в ответном матче Кубка с "Фуэнлабрада" и прошел в 1/8 финала

"Реал" сыграл вничью с "Фуэнлабрада" (2:2) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Напомним, что в первой встрече мадридский клуб был сильнее – 2:0, и прошел в следующий раунд турнира.

В составе "Реала" дублем отметился Борха Майораль, голевой передачей отметился вернувшийся в состав после травмы полузащитник Гарет Бэйл.

Кубок Испании

1/16 финала

"Реал" – "Фуэнлабрада" – 2:2 (0:1)

Голы: Милья, 25 (0:1). Майораль, 62 (1:1). Майораль, 70 (2:1). Портилья, 89 (2:2).

"Реал": Навас, Начо, Техеро, Эрнандез, Хакими, Ковачич (Сеоане, 81), Себальос, Льоренте, Оскар Родригес (Кесада, 75), Майораль, Фойласье (Бэйл, 62).

Предупреждение: Оскар Родригес, 60.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

28 ноября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.

Первый матч: 2:0