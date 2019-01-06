"Реал" - "Реал Сосьедад": видеообзор матча

Мадридский "Реал" неожиданно проиграл на "Сантьяго Бернабеу" "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна со счетом 0:2.

На третьей минуте поединка счет с пенальти открыл форвард гостей Жозе Виллиан. На 61-й красную карточку получил защитник "Реала" Лукас Васкес. Оставшись вдесятером, хозяева пропустили еще один гол. На 83-й минуте точку в матче с передачи Жозе Виллиана поставил Пардо.

Таким образом, "Реал" остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 30 очками в 18 матчах.

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