"Реал" начал сегодняшнюю тренировку минутой молчания в память о погибших во время теракта в Барселоне

Сегодняшняя тренировка "Реала" началась с минуты молчания. Футболисты и тренерский штаб "Королевского клуба" почтили память погибших во время теракта в Барселоне.
Напомним, что в четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.
Мы с тобой, Барселона! Спортивный мир скорбит вместе со столицей Каталонии
Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del atentado de Barcelona #RealMadrid pic.twitter.com/HkiKfzzxFc– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 августа 2017 г.