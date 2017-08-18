"Реал" начал сегодняшнюю тренировку минутой молчания в память о погибших во время теракта в Барселоне

Сегодняшняя тренировка "Реала" началась с минуты молчания. Футболисты и тренерский штаб "Королевского клуба" почтили память погибших во время теракта в Барселоне.

Напомним, что в четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

Мы с тобой, Барселона! Спортивный мир скорбит вместе со столицей Каталонии