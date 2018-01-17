15:03 | Футбол — Испания

"Реал" хочет полностью поменять нападение, купив Неймара, Левандовски и Азара

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Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен действиями своих нападающих – Карима Бензема, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду. Три форварда могут быть проданы, а вместо них будут куплены другие футболисты, информирует Marca.

Так, Перес рассматривает возможность приобретения нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, форварда "ПСЖ" Неймара и игрока "Челси" Эдена Азара. Функционер впечатлен тем, что три футболиста в текущем сезоне забили 50 голов и сделал 24 результативные передачи.

Отмечается, что главная цель "Реала" - это Неймар, который может оказаться в Мадриде уже летом 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

лучше бы купили Дзюбу, Смолова и Педру Рошу.

15:46

shur

Во сколько это все обойдется? Пол-миллиарда?

15:21

Спринт

Перес явно не дружит с мозговыми извилинами и желаемое перепутал с действительностью. Болтать явно легче, чем действовать.

15:16

Bache Gabrielsen

Это просто смешно :)

15:10