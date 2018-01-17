"Реал" хочет полностью поменять нападение, купив Неймара, Левандовски и Азара

Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен действиями своих нападающих – Карима Бензема, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду. Три форварда могут быть проданы, а вместо них будут куплены другие футболисты, информирует Marca.
Так, Перес рассматривает возможность приобретения нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, форварда "ПСЖ" Неймара и игрока "Челси" Эдена Азара. Функционер впечатлен тем, что три футболиста в текущем сезоне забили 50 голов и сделал 24 результативные передачи.
Отмечается, что главная цель "Реала" - это Неймар, который может оказаться в Мадриде уже летом 2018 года.
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Криштиану Роналду
- Карим Бензема
- Гарет Бэйл
- Эден Азар
- Роберт Левандовски
- Флорентино Перес
shpasic
лучше бы купили Дзюбу, Смолова и Педру Рошу.
15:46
shur
Во сколько это все обойдется? Пол-миллиарда?
15:21
Спринт
Перес явно не дружит с мозговыми извилинами и желаемое перепутал с действительностью. Болтать явно легче, чем действовать.
15:16
Bache Gabrielsen
Это просто смешно :)
15:10