"Реал" хочет полностью поменять нападение, купив Неймара, Левандовски и Азара

Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен действиями своих нападающих – Карима Бензема, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду. Три форварда могут быть проданы, а вместо них будут куплены другие футболисты, информирует Marca.

Так, Перес рассматривает возможность приобретения нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, форварда "ПСЖ" Неймара и игрока "Челси" Эдена Азара. Функционер впечатлен тем, что три футболиста в текущем сезоне забили 50 голов и сделал 24 результативные передачи.

Отмечается, что главная цель "Реала" - это Неймар, который может оказаться в Мадриде уже летом 2018 года.