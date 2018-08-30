Райан Гиггз: "Бэйл может сделать все, что от него потребуется"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился своим мнением об игроке "Реала" Гарете Бэйле. По его мнению, уход Криштиану Роналду из мадридского клуба это большая потеря, но валлийский футболист способен ее восполнить.
- Когда кто-то, как Криштиану, покидает команду - это большая потеря, котору трудно восполнить, - приводит Squawka слова Гиггза. - Но Бэйл показал свое качество в больших матчах и то, что он может сделать все, что от него потребуется.
Ryan Giggs on Gareth Bale: "When someone like Cristiano leaves it's a massive void to fill but Gareth has shown his qualities in big games and that he can handle anything that is thrown at him." pic.twitter.com/mTfiXFv8G4– Squawka News (@SquawkaNews) 30 августа 2018 г.