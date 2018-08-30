Райан Гиггз: "Бэйл может сделать все, что от него потребуется"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился своим мнением об игроке "Реала" Гарете Бэйле. По его мнению, уход Криштиану Роналду из мадридского клуба это большая потеря, но валлийский футболист способен ее восполнить.

- Когда кто-то, как Криштиану, покидает команду - это большая потеря, котору трудно восполнить, - приводит Squawkaслова Гиггза. - Но Бэйл показал свое качество в больших матчах и то, что он может сделать все, что от него потребуется.