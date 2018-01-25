Рамос – о вылете "Реала" из Кубка Испании: "Это провал"

Капитан "Реала" Серхио Рамос разочарован тем, что команда уступила "Леганесу" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании и выбыла из борьбы за титул. По словам защитника, сейчас команде необходимо сплотиться и продолжать играть.

– Вылет из Кубка Испании – это провал. Настали тяжелые времена, но "Реал" должен сплотиться и не бросать играть в оставшуюся часть сезона, – приводит Marca слова Рамоса. – Нужно провести его достойно, нужно учиться на ошибках.

Мы все несем ответственность за результат и надеемся, что этот опыт пригодится нам в будущем. У нас все еще есть Лига чемпионов.

Зидан? Я не большой сторонник перемен. Мы первые, кто встанет на его защиту.