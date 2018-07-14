Рамон Кальдерон: "Пересу придется дорого заплатить за продажу Роналду"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон раскритиковал мадридский клуб за продажу Криштиану Роналду в "Ювентус". По его словам, босс "Реала" Флорентино Перес совершил ошибку.

– Это позорная сделка. Я считаю, что за эту ошибку придется дорого заплатить, – цитирует Gazzetta dello Sport Кальдерона. – Этой операцией Перес нанес ущерб имиджу клуба. Роналду – живая легенда, за него 105 миллионов евро – это очень мало! Аньелли провернул хорошую сделку. Теперь заменить Криштиану будет очень сложно. Мбаппе и Неймар далеки от его уровня. Я бы на месте Переса сделал невозможное, чтобы удержать Роналду. А он делает вид, будто ничего не случилось. В Италии Роналду забьет боле 50 голов и выиграет много трофеев. Теперь "Ювентус" может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Криштиану на одном уровне с Ди Стефано, Пеле и Кройфом. И я не забыл Месси.