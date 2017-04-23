Ракитич вывел "Барселону" вперед в матче с "Реалом"

"Барселона" вышла вперед в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:1).
В составе каталонского клуба мяч забил полузащитник Иван Ракитич. Хорват получил мяч за пределами штрафной, обманным движением убрал Тони Крооса и пробил в левый угол.
Platinum1991
Арбитр встречи Алехандро Эрнандес судит НАГЛО и БЕЗОБРАЗНО в первом тайме! Реал играет ГРУБО и ГРЯЗНО, а арбитр закрывает на эту грубость глаза! Марселу УМЫШЛЕННО грубо - ПРЕДНАМЕРЕННО разбил локтем Месси нос, а судья даже не свиснул и не наказал грубияна красной карточкой! Другие грубые ошибки судьи трактуются в пользу Реала! Это ПОЛНЫЙ судейский произвол испанского арбитра встречи! Барселона не забивает четыре ударных момента для крупного счёта! Реал забил гол из офсайда и судья его защитал! Барселона играет лучше Реала, а игроки Реала играют очень ГРУБО!!! Месси забил КЛАССНЫЙ гол и сравнивает счёт! Арбитр встречи Алехандро Эрнандес судил НАГЛО и БЕЗОБРАЗНО в первом тайме, а во втором успокоился и судил более менее сносно! При такой грубой игре - Реал заслуживает поражение, хотя я ставил на результативную НИЧЬЮ!
23:32 23 апреля