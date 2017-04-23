Ракитич вывел "Барселону" вперед в матче с "Реалом"

"Барселона" вышла вперед в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:1).

В составе каталонского клуба мяч забил полузащитник Иван Ракитич. Хорват получил мяч за пределами штрафной, обманным движением убрал Тони Крооса и пробил в левый угол.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" – "Барселона"