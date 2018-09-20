Президент "Барселоны": "Игры чемпионата Испании в США - это отличная идея"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу поддержал идею ла лиги проводить отдельные матчи в США. Первой такой игрой должна стать январская встреча между "Барселоной" и "Жироной".

– Мы большие поклонники этой идеи, хотя решение не мы принимали, – цитирует El Mundo Deportivo Бартомеу. – Считаем, что это правильный шаг для продвижения ла лиги и испанского футбола. Это увеличит охват аудитории. За этим будущее. Если первые матчи пройдут успешно и без накладок, то другие клубы тоже захотят сделать это, я уверен.

Политическая обстановка? Футбольные клубы хотят от нее дистанцироваться, но политика все же связана с футболом. Нам важно увеличивать доходные статьи.