10:13 | Футбол — Испания

Премьер-министр Испании не хочет, чтобы Неймар переходил в "Реал"

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил мнение, что "Реалу" не нужен нападающий "ПСЖ" Неймар. По его словам, нынешние форварды команды Криштиану Роналду и Карим Бензема, а также полузащитник Гарет Бэйл еще не сказали своего последнего слова.

– Не знаю, нужно ли "Реалу" приобретать Неймара, – цитирует Рахоя AS. – Еще недавно Роналду, Бензема и Бэйл считались очень полезными игроками для команды. А через несколько месяцев уже сомневаются в них. Я же сам верю в них. Нужно оценивать будущее перспективы. Лично мне не хочется, чтобы Неймар переходил в "Реал".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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shur

В Испании нет президента. Там конституционная монархия. Тогда Мариано Рахой президент чего? Поясните.

10:41

Serenky25

Вмешательство политики в спорт. ФИФА ваш выход.

10:37

ArtTim

Без президента обойдемся, СЭ уже все решил....))

10:32

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