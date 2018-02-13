Премьер-министр Испании не хочет, чтобы Неймар переходил в "Реал"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил мнение, что "Реалу" не нужен нападающий "ПСЖ" Неймар. По его словам, нынешние форварды команды Криштиану Роналду и Карим Бензема, а также полузащитник Гарет Бэйл еще не сказали своего последнего слова.
– Не знаю, нужно ли "Реалу" приобретать Неймара, – цитирует Рахоя AS. – Еще недавно Роналду, Бензема и Бэйл считались очень полезными игроками для команды. А через несколько месяцев уже сомневаются в них. Я же сам верю в них. Нужно оценивать будущее перспективы. Лично мне не хочется, чтобы Неймар переходил в "Реал".
shur
В Испании нет президента. Там конституционная монархия. Тогда Мариано Рахой президент чего? Поясните.
10:41
Serenky25
Вмешательство политики в спорт. ФИФА ваш выход.
10:37
ArtTim
Без президента обойдемся, СЭ уже все решил....))
10:32