Премьер-министр Испании не хочет, чтобы Неймар переходил в "Реал"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил мнение, что "Реалу" не нужен нападающий "ПСЖ" Неймар. По его словам, нынешние форварды команды Криштиану Роналду и Карим Бензема, а также полузащитник Гарет Бэйл еще не сказали своего последнего слова.

– Не знаю, нужно ли "Реалу" приобретать Неймара, – цитирует Рахоя AS. – Еще недавно Роналду, Бензема и Бэйл считались очень полезными игроками для команды. А через несколько месяцев уже сомневаются в них. Я же сам верю в них. Нужно оценивать будущее перспективы. Лично мне не хочется, чтобы Неймар переходил в "Реал".