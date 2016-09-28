Пранделли согласовал с "Валенсией" двухлетний контракт

Бывший главный тренер сборной Италии, "Фиорентины" и "Галатасарая" Чезаре Пранделли договорился с "Валенсией" о контракте. Как сообщает Sky Italia и другие итальянские СМИ, специалист согласовал с испанским клубом контракт на два года, о чем в ближайшее время должно быть объявлено официально. С Пранделли в Италии встречался спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч, который считает, что Пранделли идеально подходит клубу.

Ранее, напомним, "Валенсия" уволила с поста главного тренера Пако Айестарана после четырех поражений подряд.