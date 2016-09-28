19:47 | ФУТБОЛ — Испания

Пранделли согласовал с "Валенсией" двухлетний контракт

0
0
0

Бывший главный тренер сборной Италии, "Фиорентины" и "Галатасарая" Чезаре Пранделли договорился с "Валенсией" о контракте. Как сообщает Sky Italia и другие итальянские СМИ, специалист согласовал с испанским клубом контракт на два года, о чем в ближайшее время должно быть объявлено официально. С Пранделли в Италии встречался спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч, который считает, что Пранделли идеально подходит клубу.

Ранее, напомним, "Валенсия" уволила с поста главного тренера Пако Айестарана после четырех поражений подряд.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ