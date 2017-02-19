18:30 | ФУТБОЛ — Испания

Покеттино может возглавить "Барселону"

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"Барселона" проявляет интерес к главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает BBC. Руководство сине-гранатовых недовольно работой нынешнего наставника команды Луиса Энрике. Аргентинский специалист может возглавить "Барселону" уже этим летом.

Также в шорт-лист возможных наставников каталонского клуба входят Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Рональд Куман из "Эвертона".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170219/1116575893.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

saiga____ Сумлеваюсь я, однако. Барселона нужна встряска капитальная. Насколько Эмери к этому готов? Звёзды остаются звёздами всегда со своими амбициями.

19:04

marksan

Пока это всё вброс! Нельзя быть чемпионом Испании всё время! Делиться надо. А звёзды... Звёзды пусть наведут порядок в своих мозгах. И тогда моя любимая Барса опять станет лидером Испании1

19:01

saiga

Ни Клоп, ни Куман каталонцам не походят, так как проповедуют схематичный футбол с минимальной импровизацией. Барса так играть в нынешнем составе не сможет, да и Месси, Неймара загнать в схемы не возможно. Лучший вариант - это Эмери, которому не комфортно в катаро-парижской золотой клетке.

18:55

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