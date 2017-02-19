Покеттино может возглавить "Барселону"

"Барселона" проявляет интерес к главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает BBC. Руководство сине-гранатовых недовольно работой нынешнего наставника команды Луиса Энрике. Аргентинский специалист может возглавить "Барселону" уже этим летом.

Также в шорт-лист возможных наставников каталонского клуба входят Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Рональд Куман из "Эвертона".