Покеттино может возглавить "Барселону"

"Барселона" проявляет интерес к главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает BBC. Руководство сине-гранатовых недовольно работой нынешнего наставника команды Луиса Энрике. Аргентинский специалист может возглавить "Барселону" уже этим летом.
Также в шорт-лист возможных наставников каталонского клуба входят Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Рональд Куман из "Эвертона".
marksan
saiga____ Сумлеваюсь я, однако. Барселона нужна встряска капитальная. Насколько Эмери к этому готов? Звёзды остаются звёздами всегда со своими амбициями.
19:04
marksan
Пока это всё вброс! Нельзя быть чемпионом Испании всё время! Делиться надо. А звёзды... Звёзды пусть наведут порядок в своих мозгах. И тогда моя любимая Барса опять станет лидером Испании1
19:01
saiga
Ни Клоп, ни Куман каталонцам не походят, так как проповедуют схематичный футбол с минимальной импровизацией. Барса так играть в нынешнем составе не сможет, да и Месси, Неймара загнать в схемы не возможно. Лучший вариант - это Эмери, которому не комфортно в катаро-парижской золотой клетке.
18:55