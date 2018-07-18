Почему "Барселона" отказалась покупать Головина

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин не перейдет в "Барселону" в текущее трансферное окно. Испанский клуб действительно рассматривал вариант с покупкой 22-летнего игрока, но в итоге отказался от осуществления сделки, сообщает Marca.



- "Барселона" действительно ценила футбольные качества Головина, но до конца не была уверена, сумеет ли он адаптироваться к испанскому футболу, стилю игры команды и жизни в самом городе. Головин талантлив, но у него есть одно слабое место. Он говорит только по-русски, что затрудняет его адаптацию к любой команде за пределами его страны, - пишет Marca.

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" и ЦСКА находятся на продвинутой стадии переговоров по переходу полузащитника Головина в английский клуб.