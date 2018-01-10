Победный гол Черышева, который не спас "Вильярреал". Видео

В сети появилось видео гола полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса" (2:1). Российский хавбек появился на поле на 81-й минуте, а на 89-й вывел свою команду вперед.

"Желтая субмарина" одержала победу в ответной игре (первая завершилась победой "Леганеса" - 1:0), но не смогла пройти в следующий раунд турнира за счет того, что соперник сумел забить мяч на их поле.

Отметим, что для Черышева этот мяч стал вторым в сезоне. Ранее он отличился в игре Лиги Европы против "Астаны" (3:1).