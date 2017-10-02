Пике назвал RFEF хунтой, но сразу же извинился

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике после матча 7-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0), который прошел при пустых трибунах из-за политической обстановки в Каталонии, назвал руководство Королевской федерации футбола Испании (RFEF) хунтой, но сразу же принес извинение за свое высказывание. Сине-гранатовые настаивали на переносе игры, но лига отклонила эту просьбу.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Он был признан незаконным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией. Пике принял участие в опросе жителей региона, а также публично призывал жителей Каталонии поступить как он.

Также после игры с "Лас-Пальмасом" он заявил, что готов прекратить выступления за сборную Испании, несмотря на то, что тренерский штаб вызвал его в расположение команды. В октябре испанцам предстоит провести два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. 6 октября состоится матч с Албанией, а 9-го - с Израилем.