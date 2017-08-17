Паулинью: "Спасибо "Барселоне" за доверие, я отплачу большими играми"

Новичок "Барселоны" Паулинью поблагодарил всех за усилия, предпринятые, чтобы подписать с ним контракт. Он также добавил, что отплатит команде большими играми.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые заплатили за бразильца 40 миллионов евро.
– Это особенный момент для меня. Я очень благодарен всем за усилия, предпринятые, чтобы подписать меня, – приводит пресс-служба "Барселоны" слова Паулинью. – Я отплачу вам большими играми. Спасибо за оказанное доверие.
🔊 Paulinho: "It's a special moment for me. I'm grateful and I thank everyone for their efforts" #FCBlive #ForçaBarça pic.twitter.com/VkKkatxJZY– FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 августа 2017 г.