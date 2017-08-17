Паулинью: "Спасибо "Барселоне" за доверие, я отплачу большими играми"

Новичок "Барселоны" Паулинью поблагодарил всех за усилия, предпринятые, чтобы подписать с ним контракт. Он также добавил, что отплатит команде большими играми.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые заплатили за бразильца 40 миллионов евро.

– Это особенный момент для меня. Я очень благодарен всем за усилия, предпринятые, чтобы подписать меня, – приводит пресс-служба "Барселоны" слова Паулинью. – Я отплачу вам большими играми. Спасибо за оказанное доверие.