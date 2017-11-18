Отец Пепе раскритиковал "Реал": "Из игроков выжимают все соки"

Отец защитника "Бешикташа" Пепе отметил, что в "Реале" неправильно поступили с его сыном. По его словам, мадридский клуб предложил игроку контракт с не лучшими финансовыми условиями, после чего тот решил уйти из команды.

- Большие клубы выжимают из игроков все соки, - приводит Globo слова отца Пепе. - Когда футболист устает, то клубы поступают с ним не так, как подобает. Обычно за год до завершения контракта предлагают новое соглашение, но Пепе его не получил. Позже "Реал" предложил новый контракт, но финансовые условия были плохими. Поэтому Пепе решил уйти из команды.