"Осасуну" могут оштрафовать за кричалки болельщиков в адрес Зозули

Дисциплинарный комитет Испании может оштрафовать "Осасуну" за поведение болельщиков на матче 9-го тура второго дивизиона страны против "Альбасете" (1:0), сообщает Marca. Фанаты хозяев по ходу встречи скандировали "Смерть Зозуле!".

Напомним, что за "Альбасете" выступает украинский нападающий Роман Зозуля, который летом расторг контракт с "Райо Вальекано" из-за разногласий с болельщиками по поводу его политических взглядов.

Ожидается, что "Осасуна" заплатит большой штраф, а также получил дисквалификацию домашней трибуны.