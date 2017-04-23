Неймар отправится на матч c "Реалом" с надеждой выйти на поле

Руководство "Барселоны" приняло решение включить нападающего Неймара с список футболистов, которые отправятся на матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает Tmw. Напомним, бразильский футболист дисквалифицирован на три матча, однако клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отмены санкций в отношении спортсмена. Таким образом, сохраняется вероятность, что Неймар выйдет на поле в класико.

Форвард был наказан за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2). Бразилец, получивший красную карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля.

Поединок "Реала" и "Барселоны" состоится в воскресенье и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.