Неймар оштрафован на 125 тысяч евро за уклонение от уплаты налогов

Нападающий "Барселоны" Неймар наказан за уклонение от уплаты налогов в казну Бразилии, сообщает AS. Суд Рио-де-Жанейро обязал футболиста выплатить штраф в размере 125 тысяч евро, за нарушение налогового законодательства в период с 2007 по 2008 год. При этом апелляция футболиста и его отца по этому делу была отклонена.

Напомним, что ранее Неймар уже был связан с налоговым мошенничеством в отношении фонда DIS при его переходе и "Сантоса" в каталонский клуб. Фонд должен был получить 40 процентов от суммы трансфера игрока. При этом было получено 17,1 миллиона евро, при общей сумме трансфера в 83,3 миллиона. В результате руководство "Барселоны" взяло на себя вину и признало ошибки при составлении трансферного договора .