Навас попросил не вызывать его в сборную Коста-Рики из-за ситуации в "Реале"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас отказался от приглашения в сборную Коста-Рики на товарищеские матчи с Чили и Перу. Исполняющий обязанности главного тренера коста-риканской команды Рональд Гонсалес рассказал, что Навас попросил его не вызывать на ближайшие игры, поскольку он хочет воспользоваться паузой, чтобы поработать лучше с "Реалом" и доказать, что достоин места в основном составе мадридцев.

Напомним, что Навас потерял место в основном составе "Реала", уступив его Тибо Куртуа, который был приобретен у "Челси" минувшим летом.