14:58 | ФУТБОЛ — Испания

Насри может быть дисквалифицирован на 4 года

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Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за "Севилью", может быть дисквалифицирован на четыре года, сообщает Football Espana.

Испанское антидопинговое агентство собирается провести проверку француза после того, как стало известно, что он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. По мнению работников агентства, такое лечение может скрыть следы допинга.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

triumfator + + + Гниловатый характер у Самирки: такие смелы либо в СТАЕ, либо, тявкая издалека!

15:15

outz

НАСРИ МОЖЕТ БЫТЬ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА 4 ГОДА ======== За фамилию???

15:11

triumfator

НасрИть на него! Подлый футболист, соперника всегда бьёт исподтишка.

15:10

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