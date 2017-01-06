Насри может быть дисквалифицирован на 4 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий на правах аренды за "Севилью", может быть дисквалифицирован на четыре года, сообщает Football Espana.

Испанское антидопинговое агентство собирается провести проверку француза после того, как стало известно, что он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. По мнению работников агентства, такое лечение может скрыть следы допинга.