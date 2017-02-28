Mundo Deportivo: судьи отняли у "Барселоны" шесть очков, а "Реалу" принесли 13

Издание Mundo Deportivo продолжает подсчитывать ошибки судей в матчах с участием "Барселоны" и "Реала". Согласно новому списку каталонского издания об ошибках арбитров, после 24 туров на счету сине-гранатовых должно быть 60 очков, тогда как в активе мадридцев должно быть 42 очка. На данный момент на счету "Барселоны" 54 очка, а у "Реала" – 55 и один матч в запасе.

Столичные СМИ Испании считают смешными заявления каталонских коллег о том, что судьи в текущем сезоне помогли "Реалу" набрать 13 очков. В частности, издание AS подчеркивает, что пресса Барселоны в компании защитника местной команды Жерара Пике "начали охоту на ведьм".