Мог ли Луис Суарес играть за "Барселону" против "Алавеса"?

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес по обыкновению начал матч 21-го тура ла лиги против "Алавеса" в стартовом составе. Многие пользователи соцсетей задались вопросом – имел ли право уругваец выходить в воскресенье на поле, имея пять предупреждений в чемпионате, что автоматически означает дисквалификацию на одну встречу? Все доступные статистические ресурсы подтверждают эту информацию: Суарес получал желтые карточки в играх против "Хетафе", "Лас-Пальмаса", "Леганеса", "Сельты" и "Бетиса" и никак не мог быть не то что в основе – в заявке на матч.

Но в действительности "Барселона" и футболист не нарушили ни одного правила. Незамеченной прошла новость о том, что еще в конце ноября каталонцы подали апелляцию, в которой оспорили предупреждение уругвайца в игре с "Леганесом". Напомним, в той встрече Суарес получил желтую карточку за то, что "мешал вратарю, держащему мяч в руках, вынести его в поле" (запись в судейском протоколе). Дисциплинарный комитет, рассмотрев эпизод, не нашел в действиях нападающего злого умысла и аннулировал предупреждение. Так что перед встречей с "Алавесом" в активе уругвайца было лишь 4 желтые карточки. (Егор БЫЧКОВ)