Модрич обошел Месси в борьбе за звание лучшего плеймейкера 2018 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала полузащитника "Реала" и сборной Хорватии Луку Модрича лучшим плеймейкером 2018 года. Таким образом, он прервал серию побед нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, выигравшего награду последние три года.

Аргентинец в этот раз стал только вторым. Модрич набрал 272 очка против 144 – у Месси. Третьим стал полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар, у которого 114 очков.

В первую десятку также вошли: Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия, 36), Неймар ("ПСЖ", Бразилия, 18), Поль Погба ("МЮ", Франция, 14), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Дания, 10), Миралем Пьянич ("Ювентус", Босния, 7), Хамес Родригес ("Бавария", Колумбия, 7), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия, 5).