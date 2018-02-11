Мина впервые попал в стартовый состав "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Йерри Мина впервые попал в стартовый состав каталонцев. Защитник выйдет на поле с первых минут в матче против "Хетафе" в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Ранее он сыграл за сине-гранатовых в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Валенсии", проведя на поле 7 минут.

Полностью состав "Барселоны" на матч с "Хетафе" выглядит следующим образом:

Марк-Андре тер Штеген, Серджи Роберто, Йерри Мина, Люка Динь, Жорди Альба - Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутинью - Луис Суарес, Пако Алькасер, Лионель Месси.

Напомним, матч "Барселона" - "Хетафе" состоится сегодня, 11 февраля, и начнется в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.