Мичел Сальгадо: "Если Роналду уйдет, мне будет больно"

Бывший защитник "Реала" Мичел Сальгадо признался, что будет расстроен уходом нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус". Ранее сообщалось, что 33-летний португалец намерен перейти в туринский клуб за 100 миллионов евро.

- Если он уйдет, мне будет больно. Роналду – это игрок, который определил эру в Мадриде и до сих определяет, - цитирует Football Italia Сальгадо. - Я очень хорошо его знаю, и когда он принимает решение, то понимает все последствия. Он монстр, феномен, если он уйдет, мы скажем ему спасибо за все, что он дал клубу.

Португалец выступает за Королевский клуб с 2009 года. В прошлом сезоне он сыграл в 42 матчах во всех турнирах и отличился 42 раза.