Месси установит рекорд ла лиги по количеству матчей, опередив Дани Алвеса и Карпина

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установит рекорд чемпионата Испании (ла лиги) по количеству матчей для неиспанских игроков.
Встреча 5-го тура против "Жироны" станет для него 423-й в сильнейшей лиги Испании. Аргентинец превзойдет достижение бывшего защитника каталонцев Дани Алвеса, ныне выступающего за "ПСЖ". У бразильца 422 матча в ла лиге.
Примечательно, что третье место занимает бывший российский полузащитник "Сельты" и "Реал Сосьедад" Валерий Карпин (384 матча).
423 - Lionel Messi will become the Non-Spanish player with the most appearances in La Liga history, surpassing Dani Alves (422). Historic. pic.twitter.com/SAwCmjUM4b– OptaJose (@OptaJose) September 23, 2018
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