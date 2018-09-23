Месси установит рекорд ла лиги по количеству матчей, опередив Дани Алвеса и Карпина

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установит рекорд чемпионата Испании (ла лиги) по количеству матчей для неиспанских игроков.

Встреча 5-го тура против "Жироны" станет для него 423-й в сильнейшей лиги Испании. Аргентинец превзойдет достижение бывшего защитника каталонцев Дани Алвеса, ныне выступающего за "ПСЖ". У бразильца 422 матча в ла лиге.

Примечательно, что третье место занимает бывший российский полузащитник "Сельты" и "Реал Сосьедад" Валерий Карпин (384 матча).