18:47 | Футбол — Испания

Месси остался в запасе "Барселоны" в товарищеском матче с "Мамелоди Сандаунз"

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Сегодня "Барселона" сыграет товарищеский матч с "Мамелоди Сандаунз" в Йоханнесбурге (ЮАР). Нападающий Лионель Месси остался в запасе.

Состав "Барселоны": тер Штеген, Динь, Мина, Семеду, Денис Суарес, Аленья, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Дембеле, Суарес.

Запасные: Силлессен, Алеиш Видаль, Куэнка, Пике, Альба, Паулинью, де Галаррета, Серхи Роберто, Коутиньо, Андре Гомеш, Алькасер, Месси.

Матч начнется в 19.15 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/friendly/clubs/fbl_match-meymlodi-sandaunz-barselona-280242/

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Serenky25

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