Месси недоволен тем, что "Барселона" допустила переход Бернарду Силвы в "Манчестер Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси расстроен переходом полузащитника Бернарду Силвы в "Манчестер Сити", утверждает Don Balon. Ранее сообщалось, что бывший футболист "Монако" входил в список интересов каталонцев.

Переход Силвы в "Манчестер Сити" оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов. В прошедшем сезоне 22-летний португалец провел в чемпионате Франции 37 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал 11 результативных передач.