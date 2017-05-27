20:55 | ФУТБОЛ — Испания

Месси недоволен тем, что "Барселона" допустила переход Бернарду Силвы в "Манчестер Сити"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси расстроен переходом полузащитника Бернарду Силвы в "Манчестер Сити", утверждает Don Balon. Ранее сообщалось, что бывший футболист "Монако" входил в список интересов каталонцев.

Переход Силвы в "Манчестер Сити" оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов. В прошедшем сезоне 22-летний португалец провел в чемпионате Франции 37 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал 11 результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Лео! Пока у руля бартоломеу, и спортивный дирехтор Фернандес, ничего хорошего не будет! Опять накупят баранов и на этом все закончится!

22:17