Месси - лидер чемпионата Испании по 8 статистическим показателям

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в завершившемся чемпионате Испании стал лидером по восьми статистическим показателям, сообщает Squawka. 30-летний аргентинец в минувшем сезоне забил 34 мяча в 36 играх примеры и в пятый раз в карьере выиграл "Золотую бутсу".

Кроме того, он стал лучшим ассистентом турнира (12 результативных передач), первым по числу созданных голевых моментов (87), проходов (185), ударов (197), моментов, созданных после передач вразрез (11), голов из-за пределов штрафной (8) и голов со штрафных ударов (6).

Месси - первый в истории пятикратный обладатель "Золотой бутсы"