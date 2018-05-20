Месси стал первым в истории пятикратным обладателем "Золотой бутсы"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после завершения сезона в чемпионате Испании стал обладателем "Золотой бутсы"-2018. Форвард в нынешнем сезоне забил 34 мяча в 36 играх ла лиги, что дало ему 68 очков в зачет престижной индивидуальной награды.

Его главный соперник, форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах завершил чемпионат Англии с 32 голами (62 очка).

Напомним, для Месси эта "Золотая бутса" стала пятой в карьере и второй подряд. Ранее он получал эту награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах. Таким образом, 30-летний аргентинец стал первым футболистом, сумевшим стать пятикратным обладателем "Золотой бутсы". Его ближайшим преследователем является лидер "Реала" Криштиану Роналду (4 награды).