Матч с "Реалом" оставил вопросы у "Атлетико" относительно использования ВАР

"Атлетико" после игры седьмого тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:0) сообщил, что запросит у судейского комитета разъяснения по поводу применения системы видеопомощи арбитрам (ВАР). В одном из эпизодов мяч попал в руку Каземиру​ в штрафной "королевского клуба", однако рефери не стали просматривать видеоповтор.

- 1 октября клуб запросит у судейского комитета разъяснений по поводу применения системы VAR. Разные критерии, которыми руководствовались судьи при принятии решений, вызвали путаницу - в некоторых случаях рефери обращались к этой системе, а в других спорных ситуациях она не использовалась. Мы считаем, что разъяснение облегчит работу профессионалов и поможет болельщикам не запутаться, - говорится в сообщении на официальном сайте "Атлетико".

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