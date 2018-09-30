Диего Симеоне: "Зря судьи не посмотрели повтор в моменте с пенальти"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пожаловался на судей после матча чемпионата Испании с "Реалом" (0:0). По его словам, они должны были воспользоваться ВАР и назначить пенальти в ворота соперника.

– Судьи могут ошибаться, но они зря не стали смотреть эпизод с пенальти, – цитирует Marca Симеоне. – Большего я добавить не могу. Такие игры – большое испытание для нас. Мы должны были повести после первого тайма, потому что фантастически работали, но Куртуа спас "Реал". Во втором тайме соперник хорошо ответил, изменив игру. Нам пришлось больше потрудиться. Не будем себя сравнивать с "Реалом" и "Барселоной". Мы хотим стать лучшим "Атлетико".