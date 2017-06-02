Мартин Киоун: "Было бы очень интересно посмотреть на игру Бэйла в "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун уверен, что нападающему "Реала" Гарету Бэйлу не стоит менять клубную прописку. При этом бывший футболист хотел бы посмотреть на игру валлийца в составе "Манчестер Юнайтед".

- Мне было бы очень интересно посмотреть на игру Бэйла в "Манчестер Юнайтед", - приводит Daily Express слова Киоуна. - Но мне кажется, что ему не стоит уходить из "Реала". Может быть, он не стал в "Королевском клубе" безоговорочным "номером один", при этом он соперничает с Криштиану Роналду, который является одним из самых великих игроков в истории футбола.

Ранее сообщалось, что "Красные дьяволы" намерены подписать контракт с форвардом. В этом сезоне Бэйл провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.