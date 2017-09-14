Марселу: "Зидан - лучший тренер, с которым я когда-либо работал"

Защитник "Реала" Марселу отметил, что главный тренер команды Зинедин Зидан собрал сплоченный коллектив. Бразилец также добавил, что французский наставник - лучший специалист, с которым ему приходилось работать.

- Зидан - лучший тренер, с которым я когда-либо работал, - цитирует клубная пресс-служба Марселу. - Хватает одного его взгляда, и я сразу понимаю, что от меня требуется на футбольном поле. За короткое время он смог собрать коллектив, в котором играют великие футболисты. Он сплотил нас и сделал настоящую команду.